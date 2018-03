Bremen Der Bremer Flughafen ist mit einem Passagierplus ins Jahr gestartet. Wie eine Sprecherin am Dienstag mitteilte, stiegen die Fluggastzahlen in den ersten beiden Monaten des Jahres um 6,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Vor allem Lufthansa und Ryanair hätten mehr Passagiere transportiert, hieß es.

Wie der „Bremen Airport“ weiter mitteilte, sind im neuen Sommerflugplan, der ab 25. März gilt, insgesamt 45 Ziele in 21 Ländern vorgesehen. So hätten Lufthansa, Turkish Airlines und Eurowings etwa ihre Frequenzen nach München und Frankfurt (künftig jeweils sechs Mal täglich), Stuttgart (vier Mal täglich) und Istanbul (zwei Mal täglich) erhöht.

Das am häufigsten angesteuerte Urlaubsziel bleibt Mallorca. Im Sommerflugplan sollen wöchentlich 23 Flüge von Bremen auf die Baleareninsel gehen. Weitere Ziele im Süden sind die Kanareninseln Gran Canaria, Lanzarote und Teneriffa, Fès in Marokko, sowie sieben Ziele in Griechenland und sechs in der Türkei. Zu den Städten, die von Bremen angesteuert werden, gehören u.a. Mailand, Neapel, London, Dublin, Stockholm, Riga und Tallinn.