Mehr Bremer Flüge nach Istanbul

Bremen Drei Flüge mehr pro Woche von Bremen in die Türkei: Turkish Airlines erhöht im kommenden Winterflugplan seine wöchentliche Frequenz von Bremen ans Drehkreuz nach Istanbul, teilte der Flughafen mit. Konkret: Im vergangenen Winter gab es täglich einen Flug, also sieben Flüge pro Woche in die türkische Metropole – im kommenden Winter gibt es montags, freitags und sonntags zwei tägliche Flüge zwischen Bremen und Istanbul. Von Istanbul kann man mit Turkish Airlines zu zahlreichen Zielen weltweit weiterfliegen.