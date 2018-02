Mercedes Bremen: 180 neue Jobs

Bremen Das Mercedes-Werk in Bremen stockt die Stammbelegschaft auf. Wie der Autobauer Daimler am Freitag mitteilte, sollen in diesem Jahr 180 neue feste Stellen geschaffen werden. „Unsere Produktion läuft auf Hochtouren und gleichzeitig bereiten wir uns auf die Serienproduktion des EQC vor“, sagte der Standortverantwortliche Peter Theurer. Der EQC ist das erste vollelektronische Modell von Mercedes.

Wie der Autobauer mitteilte, sollen 170 Leiharbeiter, die schon im Werk tätig sind, in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen werden. Zehn weitere Stellen müssen noch besetzt werden. Für das Bremer Werk sind rund 12 500 Mitarbeiter tätig.