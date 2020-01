Bremen Deutschlands größte Molkereigenossenschaft, das Deutsche Milchkontor (DMK), will ihr Eisgeschäft weiter ausbauen und setzt dabei vor allem auf die Zusammenarbeit mit bekannten Marken. Wie die DMK Group am Dienstag in Bremen mitteilte, soll es nach der im vergangenen Jahr gestarteten strategischen Partnerschaft mit dem Keks- und Backwarenhersteller Bahlsen nun auch eine Kooperation mit dem Süßwarenunternehmen Katjes Fassin und deren Marke „Ahoj-Brause“ geben. Ab März sei eine Eiskreation mit Brause geplant.

„Wir wollen unsere ins Positive veränderte Eisgeschichte aus dem Vorjahr weiter fortschreiben“, wird DMK-Ice-Cream-Geschäftsführer Marcus-Dominic Hauck in einer Mitteilung des Unternehmens zitiert. „Für die DMK Group geht es deshalb 2020 um den weiteren konsequenten Auf- und Ausbau eines profitablen Markengeschäfts, das inzwischen bereits 15 Prozent Anteil am Gesamtgeschäft ausmacht.“ Das Eisgeschäft war lange Zeit eines der größten Sorgenkinder des Molkereiunternehmens.

Neben dem neuen Brause-Becher in Kooperation mit Ahoj-Brause plant DMK Ice Cream auch neue Eisprodukte für die eigene Marke Milram sowie Baileys.