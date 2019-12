CTS Eventim wächst in Österreich

Bremen /München Der Konzertveranstalter CTS Eventim mit Wurzeln in Bremen übernimmt mit 71 Prozent die Mehrheit am österreichischen Konkurrenten Barracuda Music. Das Unternehmen werde nun Teil des Veranstalter-Netzwerks Eventim Live, teilte CTS Eventim in München mit. Dort befindet sich der Verwaltungssitz.

In Zukunft wolle Eventim verstärkt als Plattform-Anbieter für kleine Veranstalter auftreten, auch ohne sich direkt zu beteiligen. Barracuda organisiert u.a. die Festivals Nova Rock und Frequency.

Seit Jahresanfang hat die CTS-Aktie um mehr als 70 Prozent zugelegt. CTS Eventim, von Klaus-Peter Schulenberg in Bremen aufgebaut, wächst seit Jahren stark und ist Marktführer in Deutschland.