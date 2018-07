Neuer Chef am Flughafen Bremen

Bremen Es ist so weit: Der neue Geschäftsführer des Bremer Flughafens, Elmar Kleinert, hat seinen Dienst angetreten. „Ich freue mich auf meine Aufgaben am Bremen Airport“, sagt Kleinert. „Am Anfang gibt es jetzt viel zu tun für mich: es gilt die Mitarbeiter kennenzulernen, sehen, wie der Status quo und wie der Flughafen aufgestellt ist und natürlich ich werde mir die Abläufe zeigen lassen.“ Kleinert ist Diplom-Ingenieur Maschinenbau und Wirtschaftsingenieur. Zuletzt war er in der Geschäftsleitung der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg tätig.