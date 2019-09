Bremen /Oldenburg /Emmen Kontakte zwischen Unternehmen in der Metropolregion Nordwest und in den Niederlanden anzubahnen – das ist meist Sache von Institutionen und Messen. Doch es geht auch anders, wie Managementberater Roderik Bojanowski vom Oldenburger Systemtechnik-Haus BTC berichtet.

In Holland laute ja die Devise: „Einfach mal machen.“ Dies habe der Kommunikationsexperte Frank Lenk (Ganderkesee) von der Orbitak AG (Bremen) inspiriert. Er habe einfach verschiedene andere Unternehmer eingeladen, eine Brücke ins Nachbarland zu schlagen, um bei einem „Roundtable“ herauszufinden, wie man gemeinsam Business generieren und zusammenarbeiten kann.

15 Gäste folgten dem Aufruf. Man stieg morgens um 7 Uhr in den „Unternehmerbus, fuhr nach Emmen und tauschte sich mit niederländischen Kollegen aus.

„Losgelöst von Kammern, Verbänden und Politik war es möglich, sich in guter Atmosphäre auszutauschen und Ideen mitzunehmen“, bilanzierte Lenk. Fachkräftemangel und Digitalisierung waren ebenso Thema wie Synergieeffekte. Es habe sich „gezeigt, wie viel Potenzial in dieser Idee des Kennenlernens steckt“, so Lenk. 2020 soll es ein Treffen in Bremen geben.