Bremen /Oldenburg Es ist ein digitaler Marathon über 72 Stunden. Es geht um eine Geschäftsidee und um eine schnelle Umsetzung. Und weil das Wort Marathon eher an Turnschuhe, Funktionsshirt und Langstrecke auf der Straße erinnert, wurde das Wort Hackathon erfunden. Hacken hat in diesem Fall nichts mit Computern-Hackern oder Datenklau zu tun, sondern mit Programmierern. Entwickler, kreative Köpfe und Medienmenschen trafen sich in den Räumen der MSP (Medien-System-Partner), an der auch die NWZ-Medien-gruppe beteiligt ist, an der Martinistraße in Bremen.

Am ersten Tag wurden Geschäftsideen entwickelt und es bildeten sich Teams, die genau diese Idee die nächsten Stunden vorantreiben mussten. Bis zum übernächsten Tag musste das Konzept stehen, musste einer Jury die Idee in drei Minuten vorgestellt werden. Eine Idee „pitchen“ heißt das.

In den Büros stapelten sich nach 72 Stunden Pizzakartons und Energiegetränkedosen. Aber es gab nach drei Tagen vier Geschäftsideen, Urkunden und Preisgelder. Jeweils 500 Euro für das beste Gesamtkonzept, die beste Idee und die beste Präsentation.

Gewonnen haben Maximilian Gehrke und Nicolas Autzen vom Team „AR Experience“: Beide haben Bildern Leben eingehaucht (Augmented Reality). Ihre Idee: Plakatwände oder Zeitungsbilder werden mit Videos hinterlegt. Wer dann sein Handy vor das Bild hält, bekommt entweder weitere Bilder oder bewegte Bilder. So kann etwa bei der Werbung für ein Konzert, ein Lied gespielt und gleich nebenbei eine Eintrittskarte gekauft werden.

Die Jury, bestehend aus Vertretern der Medienhäuser NWZ, Funke (Hamburger Abendblatt) und du Mont (Generalanzeiger) sowie der Deutschen Presse-Agentur, hob diese Idee einstimmig aufs Siegerpodest.

Weitere Innovationen beim Media Hack Nord: eine Plattform, um neue Freunde in der Umgebung über Veranstaltungen kennenzulernen. Das Zusammenbringen erfolgt allein anhand von Interessen und nicht etwa über Profilbilder.

Ein weiteres Team will ebenfalls über eine Plattform Trikots von Bundesliga- sowie von eigenen Vereinen bewerten lassen, um den Vereinen Fan-Feedback geben zu können. Zudem können durch die Fans Trikot-Vorschläge erstellt werden.

Idee Nummer vier: Der Kunde erhält dafür Geld, dass er dem Zeitungsverlag freiwillig Informationen zu Interessen zur Verfügung stellt. Die gesammelten Informationen können mit Angeboten zusammengebracht werden.