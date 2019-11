Krankenkasse hkk auf gutem Kurs

Oldenburg

Handel In Oldenburg NWZ plant neue Geschäftsstelle in der Innenstadt

Das neue Kunden-Center wird schon bald auf großer Fläche im Lambertihof zu erreichen sein. Das ist nicht die einzige Veränderung in der Innenstadt. So erweitert Lampe in der Baumgartenstraße sein Sortiment und das Bettenhaus Gebers zieht um.