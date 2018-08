„Mediahacknord“ schafft Raum für innovative Ideen

Bremen /Oldenburg IT-Entwickler, Produktmanager und Medienschaffende für drei Tage zusammenbringen, um kreative Apps, neue Geschäftsmodelle und einen regen, interdisziplinären Austausch über IT, Medien und Forschung in Gang zu setzen: Das ist das Ziel des „Mediahacknord“, den MSP (Medien-Systempartner) vom 13. bis 15. September bei der Team Neusta GmbH in Bremen veranstaltet. Ziel sei es, einen Rahmen zu bieten, in dem „geforscht, fantasiert und realisiert werden kann“. Zielgruppe des „Mediahacknord“ sind vor allem IT-Entwickler und Produktmanager der Verlage und Dienstleister aus der Branche. Die Teilnahme ist kostenlos, inklusive Verpflegung. Der beste Pitch, die beste Projektidee oder das beste Video-Projekt werden prämiert.

Info und Anmeldung unter www.mediahacknord.rocks