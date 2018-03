Photo Dose gibt fast alle Standorte ab

Bremen /Oldenburg Die Bremer Traditionsfirma Photo Dose geht auf Schrumpfkurs. Das Kölner Unternehmen Foto Gregor übernehme die meisten der noch verbliebenen zehn Läden, berichtete Radio Bremen. Je zwei Geschäfte in Bremen und Hamburg würden geschlossen. Photo Dose hatte einst als großer Anbieter von Photo-Ausrüstung und – Arbeiten rund 120 Geschäfte (auch in Oldenburg). Die 1898 gegründete Firma werde weiter ein Großlabor in Bremen betreiben. 98 Prozent der Aufträge gingen inzwischen per Internet ein, berichtete Firmenchef Nick Dose. Man habe als kleines Unternehmen den Sprung ins Digitalgeschäft geschafft.