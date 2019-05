Ariane 6: Produktion der Serie startet

Bremen /Paris Der Raketenbauer Ariane Group hat den Startschuss für die Produktion der ersten 14 serienmäßigen europäischen Ariane-6-Trägerraketen gegeben. „Der Beginn der Produktion des ersten Ariane-6-Serienloses nicht einmal vier Jahre nach Unterzeichnung des Entwicklungsvertrags mit der Europäischen Weltraumorganisation ESA im August 2015 ist ein großer Erfolg für die gesamte europäische Industrie“, sagte Ariane-Group-Chef André-Hubert Roussel am Montag in Paris.

Der Erstflug einer Ariane 6 ist für Mitte 2020 vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana geplant. Die 11,6 Meter hohe Oberstufe der Rakete wird in Bremen hergestellt, die Hauptstufe in der Nähe von Paris. Die Ariane 6 soll Fracht günstiger ins All bringen als ihre Vorgängerin Ariane 5.