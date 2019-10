Hannover/Oldenburg

Vor Protesten Am Dienstag Umweltminister Lies warnt Landwirte

Olaf Lies sieht die Bauern bei der Reduzierung der Nitratbelastung in der Pflicht. Am Dienstag wollen deutschlandweit Landwirte demonstrieren, auch in Oldenburg. Es droht ein Verkehrschaos.