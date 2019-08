Bremen Der Bremer Satellitenhersteller OHB steigt in das Geschäft mit Trägerraketen ein. Wie OHB-Vorstandschef Marco Fuchs jetzt der Nachrichtenagentur Bloomberg sagte, entwickelt das Unternehmen eine Rakete für kleine Nutzlasten und plant den Erstflug für Ende 2021.

Gebaut wird die OHB-Trägerrakete allerdings nicht in Bremen, sondern in Augsburg. Nach Angaben von Fuchs arbeitet dort ein Team mit 35 Mitarbeitern unter dem Namen „Rocket Factory Augsburg GmbH“ (RFA) an einem sogenannten „Mini-Launcher“.

„Eine eigene Rakete ist für OHB ein folgerichtiger Schritt“, sagte Fuchs. „Wir werden da erst einmal unser eigener Kunde sein und eigene Satelliten in den Orbit bringen.“ Das Geschäft mit Trägerraketen gilt als lukrativ, da immer mehr Satelliten ins All geschossen werden. Bisher wird der Markt vor allem vom europäischen Hersteller Ariane Group und dem US-Raumfahrtunternehmen SpaceX- des US-Milliardärs Elon Musk dominiert.

OHB ist bislang vor allem als Hersteller von Satelliten bekannt. So hat das börsennotierte Familienunternehmen etwa 22 Satelliten für das europäische Navigationssystem Galileo gebaut und für weitere zwölf einen Auftrag.