Bremen Wenn es etwas gibt, das Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Buchhalter jahrzehntelang im Überfluss gesehen haben, dann ist das Papier. Doch diese Zeit geht zu Ende „Vor nicht allzu langer Zeit haben unsere Mandanten noch Aktenordner voller Belege vorbeigebracht. Da wussten wir, es ist der Zehnte des Monats“, sagt Stefan Decker. Das hat sich komplett geändert. „Oder besser: Wir haben es aktiv geändert.“

Decker ist Geschäftsführer von Fides IT-Consultants, einer Tochter der Bremer Fides Treuhand GmbH & Co. KG. In diesem Jahr hat das Unternehmen sein 100-jähriges Jubiläum gefeiert, damit ist es eine der ältesten Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften Deutschlands. Mit der Arbeit aus den Anfangsjahren sind die mehr als 300 Mitarbeiter zwar noch immer beschäftigt, doch im letzten Jahrzehnt ist ein Geschäftsfeld immer wichtiger geworden: die IT-Beratung. Denn kaum ein Thema wird so intensiv diskutiert wie die Digitalisierung, und das in praktisch jeder Branche. Ganze Berufsfelder sind verschwunden oder haben sich radikal verändert. Datenverarbeitung wird vielerorts Computern überlassen, Prozesse werden beschleunigt, jeder ist fast immer erreichbar und fordert das auch von seinen Dienstleistern.

„Der Unternehmer, der denkt, dass ihn die Digitalisierung nicht betrifft, macht einen Fehler“, sagt Decker. Zusammen mit Fides-Geschäftsführer Gerd-Markus Lohmann ist er im Unternehmen für die Digitalisierung zuständig. „Wir beraten nicht nur unsere Mandanten, wir sind auch dafür verantwortlich, dass es im eigenen Hause funktioniert“, sagt Decker. Denn auch wenn die Kunden des Unternehmens vollkommen andere Geschäftsfelder bespielen, lassen sich die wichtigsten Grundgedanken auf Prozesse übertragen, sagt Decker.

Fehler können auf diese Weise rechtzeitig erkannt werden. „Es hat immer mal wieder etwas gehakt und wir mussten nachsteuern“, sagt Lohmann. Beispielsweise vor einigen Jahren, als ein Dokumenten-Managementsystem eingeführt wurde. „Alle Dokumente die reinkommen, werden beim Eingang digitalisiert.“ Es habe lange gedauert, bis das System richtig funktionierte. Prozesse liefen nicht rund, einige Mitarbeiter waren frustriert. „Wir haben eine Software gekauft und gedacht, dass das Problem damit gelöst ist“, erinnert sich Decker. „Wir hatten zu dem Zeitpunkt aber gar keine richtige Vorstellung davon, wie unser Arbeitsprozess sich durch die Technologie verändern wird.“ Das System sollte den Aktenordner ersetzen – und war dementsprechend aufgebaut wie Aktenordner. „Wir brauchen aber Such- und Ablage-Logiken, die einfach sind, die jeder bedienen kann.“

Es reicht nicht, nur Software einzuführen. Die Mitarbeiter müssen geschult werden

Aus diesen Fehlern hat das Unternehmen gelernt. „Heute gehen wir mit dem Thema ganz anders um“, sagt Decker. Wichtig sei, dass Prozesse vom Nutzen her gedacht werden. Etwa vom Nutzen für die Mitarbeiter. „Wir haben Angestellte, die von zu Hause aus arbeiten wollen“, sagt Decker. „Das wollen wir gern ermöglichen.“ Also habe man überlegen müssen, was dazu nötig sei. „Dazu gehört eben auch, dass wir diesen Prozess digitalisieren.“

Ein weiteres Beispiel sind die Kunden, die etwa ihre Buchhaltung oder ihr Controlling an Fides abgegeben haben. Die können ihre Informationen inzwischen digital abrufen. „Wenn man es gewohnt ist, seine Überweisungen auf dem Handy zu machen, dann sollte man auch seine Zahlen und Informationen jederzeit bekommen können, um wichtige Entscheidungen zu treffen“, sagt Decker. So hätten Kunden jederzeit Überblick über ihre Liquidität. „Wir bieten das gesamte Modell neu an.“ Weg vom monatlichen Aktenberg, hin zum kontinuierlichen Informationsaustausch. Ähnlich funktioniere es in anderen Branchen. „Jeder Unternehmer muss sich fragen: Wie kann Digitalisierung mein Geschäftsmodell verändern?“

Bei den Kunden sei der Anspruch gestiegen, konstatiert Lohmann, vor allem was das Tempo angeht. Früher seien Anfragen per Brief gekommen, die Antworten darauf mussten in Büchern gesucht werden, die nicht immer im Haus waren. „Wir sind produktiver geworden, weil wir Dinge viel schneller und besser recherchieren können“, sagt Lohmann. Früher habe niemand erwartet, dass Anfragen schon am nächsten Tag beantwortet werden, heute dagegen werde noch am selben Tag nachgefragt. „Das kritisiere ich nicht“, sagt Lohmann. „Wir haben ja die Möglichkeit, darauf zu reagieren.“ Dank der Digitalisierung der Arbeitsprozesse.

Es sei ein echter Paradigmenwechsel. „Was es besonders anspruchsvoll macht, ist die Geschwindigkeit, mit der die Veränderung fortschreitet“, sagt Lohmann. Nicht immer sei es leicht, alle Mitarbeiter mitzunehmen. „Es gibt immer Herausforderungen, wenn man Veränderungen anstößt“, sagt Decker. „Egal, was Sie tun.“ Denn Menschen hängen an Gewohnheiten.

Das Wichtigste sei daher, Mitarbeitern Vorteile aufzuzeigen und sie zu schulen, sie also gewissermaßen „an die Hand zu nehmen“. Auch das haben die Geschäftsführer bei der Einführung des Daten-Managementsystems erfahren. „Im Rückblick“, sagt Lohmann, „hätten wir durchaus noch mehr schulen können.“ Auch Decker sagt: „Ohne das Einbeziehen der Mitarbeiter können Sie nichts digitalisieren.“ Denn am Ende prüft noch immer ein Fachmann die Akten. Ganz gleich, ob sie auf Papier vorliegen oder digital.

Digitalturbo im Büro

Viele Routinetätigkeiten lassen sich mithilfe di­gitaler Technologien automatisieren. Das zeigt das Finanz- und Rechnungswesen. Laut einer Umfrage der Unternehmensberatung PwC setzen hier bereits 13 Prozent der Unternehmen Softwareroboter ein, bei 22 Prozent ist dies geplant.