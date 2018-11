Schafhalter fordern Schutz vor Wolf

Bremen Schafhalter haben einen Tag vor dem Treffen der Umweltminister von Bund und Ländern in Bremen eine Begrenzung der Wolfszahlen in Deutschland gefordert. Aufgrund der zunehmenden Risse von Weidetieren hätten viele Schäfereien bereits aufgegeben, sagte Wendelin Schmücker, Vorsitzender des Fördervereins der Schafhalter, nach einer Protesttreffen am Donnerstag in Bremen. Seit 2005 sei die Zahl der Schäfereien um rund 10 Prozent auf nur noch 989 gesunken. „Wir haben mehr Wölfe als Berufsschäfereien in Deutschland“, betonte er mit Blick auf die etwa 1000 in Deutschland lebenden Wölfe.