Bremen Seit mehr als 125 Jahren fertigt Hachez edle Schokolade in Bremen. Damit könnte bald Schluss sein. Denn der Bremer Hersteller will seine Produktion bis 2020 nach Polen verlagern.

Es wäre das dritte Traditionsunternehmen in jüngster Zeit, das Bremen verlässt. 2017 hatten bereits der Getränkehersteller Coca-Cola und der Frühstücksflockenproduzent Kellogg ihre Werke in Bremen geschlossen.

Die Leitung von Hachez hatte die 250 Mitarbeiter nach einem Bericht des „Weser-Kuriers“ am Mittwoch über die Pläne des dänischen Mutterkonzerns informiert. Danach will die Toms-Gruppe in Polen eine neue Produktion für Schokolade und Pralinen aufbauen, wo die Bremer Marken Hachez und Feodora hergestellt werden sollen.

Die Produktion aus Bremen solle schrittweise verlagert werden, teilte der Chef der Toms-Gruppe, Carsten Thomsen, mit. „Eine endgültige Entscheidung zum Produktionsstandort in Bremen ist damit noch nicht getroffen worden.“ Der Vertrieb und das Marketing sollen auch in Zukunft in Bremen bleiben.

Die Gewerkschaft NGG reagierte mit Unverständnis auf die Pläne und kündigte Widerstand an. Die Auftragsbücher im Bremer Werk seien voll, sagte Sprecherin Iris Münkel. 1890 hatte der aus Belgien stammende Chocolatier Joseph Emile Hachez das gleichnamige Unternehmen in Bremen gegründet. Am 1. Januar 2012 übernahm die Toms-Gruppe alle Geschäftsanteile an Hachez.