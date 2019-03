Seeschifffahrt sucht Nachwuchs

Bremen Die deutsche Seeschifffahrt muss wie viele technische Branchen um Nachwuchs kämpfen. Das sagte der Geschäftsführer der Berufsbildungsstelle Seeschifffahrt, Holger Jäde, am Mittwoch in Bremen. In der Hansestadt beschäftigte sich derzeit der 13. Schifffahrtskongress mit der Zukunft der Arbeit auf See. „Es gibt immer noch genügend Reedereien, die ausbilden. Es gibt auch immer noch genügend Firmen, die junge Menschen behalten und fördern bis zum Offizier“, sagte Jäde. „Aber wir haben zurzeit einfach nicht ausreichend Bewerber.“