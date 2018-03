Bremen /Stuttgart /Oldenburg Erst das Bankhaus Neelmeyer in Bremen, dann die Oldenburgische Landesbank (OLB) und nun die Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank in Baden-Württemberg: Der neue OLB-Großaktionär Bremer Kreditbank (BKB) setzt seine Einkaufstour fort. Am Dienstag gab das Institut nach Unterzeichnung der Verträge die Übernahme der Wüstenrot Bank bekannt. Die Kartellbörde muss dem Kauf noch zustimmen.

„Für die BKB ist der Kauf ein weiterer Schritt zum Ausbau des Gesamtgeschäftsmodelles“, teilte die BKB mit. Die Wüstenrot Bank war bislang eine Tochter der Wüstenrot & Württembergische AG in Stuttgart. Zum Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Mit der Übernahme sei auch eine Vertriebskooperation verbunden – sowohl mit der Wüstenrot Bausparkasse als auch der Württembergische Versicherungen.

Die Wüstenrot Bank (110 Mitarbeiter/1,5 Milliarden Euro Bilanzsumme) hat ihren Sitz in Ludwigsburg. Das Institut ist vor allem in Süddeutschland aktiv und hat rund 350 000 Kunden.