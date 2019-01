Bremen /Stuttgart /Peking Die inzwischen chinesische Automarke Borgward hat einen neuen Mehrheitseigentümer. Wie der bisherige Mutterkonzern, der chinesische Lastwagenhersteller Foton, jetzt mitteilte, hat er Ende Dezember 67 Prozent der Anteile von Borgward an den chinesischen Mobilitätskonzern Ucar Technology verkauft.

Foton hatte 2014 die Markenrechte an dem traditionsreichen deutschen Autobauer erworben und gab sie nun wohl auch wegen zu hoher Verluste ab. Nach Unternehmensangaben hat Ucar 584 Millionen Dollar (514 Millionen Euro) für die Zwei-Drittel-Mehrheit an Borgward bezahlt. Die junge chinesische Firma mit Sitz in Peking ist vor allem für ihren Fahrdienstservice bekannt, der auf ein ähnliches Prinzip setzt wie die US-Firma Uber. Zudem betreibt Ucar eine E-Commerce-Plattform für Autos.

Offen ist, wie der neue Mehrheitseigentümer zu den Plänen steht, am früheren Borgward-Stammsitz in Bremen ein Fertigungswerk zu errichten. Vor zwei Jahren hatte Borgward angekündigt, in die Heimat der Marke zurückkehren zu wollen. Zuletzt lagen die Pläne aber auf Eis. Eine seit April 2017 bestehende Reservierung für eine 140 000 Quadratmeter große Fläche im Güterverkehrszen­trum Bremen war zum Jahresende ausgelaufen.

In der deutschen Borgward-Zentrale in Stuttgart begrüßte man den Einstieg des neuen Investors. „Er unterstützt unsere Pläne nachhaltig und bringt zusätzliche Stabilität“, sagte Sprecher Marco Dalan dem „Weser-Kurier“.

Borgward war einer der bekanntesten Autohersteller Deutschlands, ging aber Anfang der 1960er Jahre pleite. Seit 2016 werden in China wieder Autos unter der Marke Borgward produziert. Seit dem vergangenen Sommer sind sie auch in Deutschland zu kaufen – allerdings einzig über einen Online-Vertrieb ohne eigene Autohäuser.