Bremen Das Deutsche Milchkontor (DMK) stärkt sein Geschäft mit Babynahrung: Wie Deutschlands größte Molkereigenossenschaft am Freitag in Bremen mitteilte, übernimmt sie mit sofortiger Wirkung die traditionsreiche Marke Alete und deren Vertrieb sowie Milasan (German Babyfood GmbH). Alle notwendigen Schritte wie die Zusage des Kartellamts seien abgeschlossen. Zum Kaufpreis machte DMK keine Angaben.

„Wir gehen für den Markt für Babynahrung in den kommenden Jahren von weiterem profitablen Wachstum aus“, sagte Stefan Eckert, im Unternehmen verantwortlich für die Sparte DMK Baby. „Mit der Übernahme der Marken Alete und Milasan ergänzen wir sinnvoll unser Sortiment und erweitern gleichzeitig deutlich unseren Vertriebsradius.“ DMK (Marke Humana) hatte das Geschäftsfeld zuletzt ausgebaut und 145 Millionen Euro in Strückhausen (Wesermarsch) investiert.

Nach DMK-Angaben sollen das Gläschenkost-Sortiment von Alete sowie die Säfte weiterhin am Standort Weiding in Bayern produziert werden. Die Produktion sei nicht Teil der Übernahme. Die etwa 25 Vertriebs- und Verwaltungsmitarbeiter am Standort Bad Homburg wechseln hingegen zur DMK-Gruppe. Alete gehörte bis 2015 zum Lebensmittelriesen Nestlé. Zuletzt war der Privatinvestor Horst Jostock Alleingesellschafter.