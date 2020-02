Vitakraft investiert 20 Millionen Euro

Bremen Der Bremer Tiernahrungshersteller Vitakraft will mehr als 20 Millionen Euro in ein neues vollautomatisiertes Hochregegallager investieren. Wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte, sollen die Bauarbeiten an dem Gebäude mit 44 000 Palettenstellplätzen bereits im März beginnen. Mit dem neuen Lager wolle das Unternehmen dem erwarteten Wachstum der kommenden Jahre gerecht werden. Das Gebäude soll nahe der Firmenzentrale in Bremen-Mahndorf an der A 1 errichtet werden, allerdings kurz hinter der Landesgrenze in Niedersachsen.