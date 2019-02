Von Bremen nach Burgas

Bremen Die Pleite von Germania hat zu einer spürbaren Lücke im Flugplan des Bremer Flughafens geführt. Doch nach und nach gelingt es dem Airport, die Lücke zu schließen. So wird die Fluggesellschaft Bulgarian Air Charter ab Mitte Juni eine neue Verbindung nach Burgas an der bulgarischen Schwarzmeerküste anbieten, teilte der Flughafen jetzt mit. Zudem steuere der irische Billigflieger Ryanair die Baleareninsel Mallorca im Sommer nun neunmal wöchentlich statt bislang siebenmal an. Zudem soll es ab 1. Juni sechsmal mehr pro Woche von Bremen nach München gehen.