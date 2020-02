Werkleiter verlässt Mercedes Bremen

Bremen Nach gerade einmal anderthalb Jahren als Standort- und Produktionsleiter im Mercedes-Werk Bremen wird Markus Keicher die Hansestadt schon wieder verlassen. Der 51-Jährige übernimmt zum 1. April die Standort- und Produktionsleitung im Mercedes-Werk Ludwigsfelde (Brandenburg), teilte der Autohersteller am Freitag mit. Keicher war im September 2018 nach Bremen gewechselt, zuvor leitete er die Motorenproduktion am Standort Untertürkheim. Über seine Nachfolge in Bremen soll „zeitnah“ entschieden werden, hieß es weiter.