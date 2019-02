Bremen Nach der Insolvenz der Fluggesellschaft Germania hat der Bremer Flughafen rasch zwei Nachfolger gefunden. Wie der „Bremen Airport“ am Mittwoch mitteilte, sollen der türkische Fluganbieter Corendon Airlines und das Stralsunder Unternehmen Sundair die Lücke im Flugplan füllen.

Corendon übernimmt demnach am Mitte April fünf Germania-Strecken – und zwar auf die griechische Inseln Rhodos (dienstags) und Kos (samstags), nach Heraklion auf der griechischen Insel Kreta (donnerstags, sonntags), in den ägyptischen Strandort Hurghada (montags, donnerstags) sowie nach Antalya in der Türkei (dienstags, donnerstags, sonntags).

Ab August will zudem die junge deutsche Fluggesellschaft Sundair den Angaben zufolge eine Basis in Bremen eröffnen und ein Flugzeug des Typs Airbus A320 in der Hansestadt stationieren. Am 31. August soll der Erstflug der Stralsunder Fluggesellschaft von Bremen nach Rhodos stattfinden. Anschließend will Sundair auch Flüge zu den Ferienzielen Mallorca, Kreta, Rhodos, Antalya sowie Gran Canaria und Fuerteventura auf den Kanarischen Inseln anbieten. Insgesamt seien für den Spätsommer 22 Starts und Landungen pro Woche ab Bremen geplant.