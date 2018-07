Adwen in Bremerhaven baut Stellen ab

Bremerhaven Weiterer Rückschlag für die Windkraftbranche im Nordwesten: Beim ehemaligen Offshore-Windanlagen-Hersteller Adwen in Bremerhaven verlieren 260 von 480 verbliebenen Mitarbeitern ihren Job. Das berichtete der „Weser-Kurier“ (Bremen). Hoffnungen, die an eine neue Acht-Megawatt-Anlage von Adwen geknüpft worden waren, haben sich demnach offenbar nicht erfüllt. Der Mutterkonzern Siemens-Gamesa setze auf eine eigene entwickelte Anlage, die in dem neuen Werk in Cuxhaven gefertigt werde. Dass es zum Stellenabbau kommen würde, damit hatten die Adwen-Mitarbeiter gerechnet, schreibt der „Weser-Kurier“. Unerwartet sei jedoch das nun bekannte Ausmaß.