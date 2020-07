Batterie-Auto via Bremerhaven

Bremerhaven

Lloyd Werft In Bremerhaven Nach Massentest bislang keine weiteren Corona-Fälle

Nach 360 Corona-Tests bei Mitarbeitern der Lloyd Werft in Bremerhaven wegen einer Infektion in einem Partnerunternehmen sind alle bisher vorliegenden 329 Tests negativ. Weitere Ergebnisse werden am Montag erwartet.