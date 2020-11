Bleibt Nordsee in Bremerhaven?

Bremerhaven Bei der Fischrestaurant-Kette Nordsee wollen Geschäftsführung und Gewerkschaft am Mittwoch erstmals über einen Verbleib der Zentrale in Bremerhaven verhandeln. Vorangegangen war ein 22 Tage langer Streik in der Hauptverwaltung, der nur durch Vermittlung der Bremer und Bremerhavener Politik beendet wurde. Ein zweiter Verhandlungstermin sei für den 11. November angesetzt, teilte die Gewerkschaft NGG mit. Die Geschäftsführung bestätigt die Termin-Absprache. Nordsee gehört seit 2018 zu Kharis Capital (Schweiz).