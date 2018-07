Bremerhaven /Borkum /Oldenburg Die Anfang April abgestürzte Gondel eines Windrades im Offshore-Windpark „Alpha Ventus“ vor Borkum soll in Kürze erneuert werden. „Derzeit finden alle vorbereitenden Maßnahmen zum Austausch der Gondel statt“, sagt ein Sprecher des Windpark-Betreibers EWE am Donnerstag dieser Zeitung.

Beim Hersteller Adwen (vormals Areva) in Bremerhaven wurden in dieser Woche zwei Gondeln – eine davon für Alpha Ventus, die andere für den Windpark „Wikinger“ in der Ostsee – auf einen Ponton der Bugsier-Reederei verladen. Sie sollen zur Südspitze des Container-Terminals transportiert werden, wo sie vom Errichterschiff übernommen werden.

„Der eigentliche Austausch erfolgt voraussichtlich in der zweiten Augusthälfte“, sagte der EWE-Sprecher. Der genaue Zeitpunkt hänge auch von den Wetterverhältnissen vor Ort ab. Die Wiederinbetriebnahme werde direkt im Anschluss erfolgen.

Wann alle Anlagen wieder in den Produktionsbetrieb gehen, hänge vom Fortschritt der Arbeiten ab, sagte der EWE-Sprecher: „Nach aktuellem Stand gehen wir davon aus, dass bis Ende August alle Anlagen nach und nach wieder den Produktionsbetrieb aufnehmen können.“

Die Gondel war Anfang April aus rund 90 Metern Höhe ins Meer gestürzt. Ursache war nach EWE-Angaben ein gebrochener Haltebolzen des Gondelträgers. Im Windpark „Alpha Ventus“ waren insgesamt sechs dieser Gondeln verbaut. Die fünf übrigen, nicht beschädigten Anlagen, befinden sich seither vorsichtshalber im Standby-Betrieb und sind für Wartungsarbeiten gesperrt.

Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar. Ein Sprecher der Windenergieagentur Bremen/Bremerhaven (WAB) hatte den Vorfall als „kapitalen Schaden“, wie er bislang noch nicht vorgekommen sei, bezeichnet. Dieser dürfte in die Millionen gehen.