Chiquita verlässt Bremerhaven

Bremerhaven Der Bremerhavener Fruchtterminal hat einen seiner größten und treuesten Kunden verloren. Der Bananenriese Chiquita hat seine gesamte Logistik umgestellt und schlägt seine gesamte Ladung für Nordeuropa nun im niederländischen Vlissingen an der Schelde-Mündung um.

Mehr als 50 Jahre war der US-Konzern Chiquita Kunde in Bremerhaven. In den vergangenen Jahren hatte er allerdings bereits mehrfach seine Logistikkette umgestellt.

Der letzte konventionelle Bananenfrachter von Chiquita wurde Anfang 2016 in Bremerhaven gelöscht. Danach kamen die Südfrüchte bis Ende 2017 nur noch in Kühlcontainern auf Schiffen der Reederei MSC an die Columbuskaje – etwa 100 Container bzw. 2000 Tonnen pro Woche. Über den Heuer-Fruchtterminal wurden sie dann u.a. nach Deutschland und Osteuropa verteilt. Seit Anfang 2018 sind auch die Kühlcontainer weggefallen, weil Chiquita nun mit eigenen Kühlschiffen der „Green White Fleet“ nur noch Vlissingen ansteuert.

Heuer-Geschäftsführer Matthias Hasselder bestätigte gegenüber dem „Weser-Kurier“ den Abzug. Der Verlust eines Kunden und dann noch Chiquita mit der langen Tradition in Bremerhaven sei sehr bedauerlich, aber es müsse ja nicht für immer so sein, sagte er.