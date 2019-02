Fraunhofer prüft Windflügel in Bremerhaven

Bremerhaven Für die Prüfung immer längerer Flügel von Windkraftanlagen baut das Fraunhofer-Institut IWES in Bremerhaven für zwölf Millionen Euro einen weiteren Teststand. Baubeginn ist Ende des Jahres. Für 2021 ist die Inbetriebnahme geplant, wie das IWES am Montag mitteilte. In der Halle sollen bis zu 115 Meter lange Rotorblätter untersucht werden. Auch einzelne Segmente und Komponenten sollen getestet werden können. Die neue Prüfhalle wird die dritte für das IWES sein. Die erste war 2009 in Betrieb genommen worden, für bis zu 70 Meter lange Flügel. 2011 kam eine zweite dazu, für Blätter bis 90 Meter Länge.