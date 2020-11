Gespräche um Nordsee-Zentrale

Bremerhaven Bei der Fischrestaurant-Kette Nordsee haben Geschäftsführung und Belegschaft erstmals über die Zukunft der Zentrale in Bremerhaven gesprochen. Das Treffen sei konstruktiv verlaufen, sagte ein Firmensprecher am Mittwoch. Inhaltliche Angaben machte er nicht. Man habe sich auf ein zweites Gespräch am 11. November geeinigt. Eingebunden ist die Gewerkschaft NGG. Seit 2019 gibt es Überlegungen, den Firmen-Sitz (rund 100 Beschäftigte) zu verlegen.