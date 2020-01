Maersk verlegt Linie nach Bremerhaven

Bremerhaven /Hamburg Die dänische Reederei Maersk verlegt offenbar einen Liniendienst von Hamburg nach Bremerhaven. Wie das „Hamburger Abendblatt“ jetzt berichtete, könnte der Reederei-Riese ab 23. Januar bis zu 150 000 Standard-Container (TEU) im Jahr über Bremerhaven verschiffen. Demnach gehe es um den „ME1-Dienst“, der wöchentlich von Indien über Dubai europäische Häfen ansteuert. Mögliche Gründe seien eine Beteiligung von Maersk am Nordsee-Terminal in Bremerhaven sowie höhere Hafengebühren in Hamburg, sagte ein Experte der Zeitung.