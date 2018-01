Arbeit auf dem Kreuzfahrtschiff

Bremerhaven /Hannover Die Kreuzfahrtbranche wächst ständig – und benötigt immer mehr Personal, zusätzlich zu der üblichen Fluktuation an Bord. Dazu findet am Donnerstag, 8. Februar (9 bis 16 Uhr) im Hotel „Novotel Hannover“ (Podbielskistraße 21) bereits zum elften Mal die Messe „Cruise Jobs & Hotel Career Lounge“ statt. Darauf weist Daniela Fahr von der einschlägigen Agentur „Connect“ in Bremerhaven hin. Auch Quereinsteiger seien willkommen. 13 Reedereien und sechs Hotels würden sich in Hannover beteiligen.