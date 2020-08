Keine Zukunft für Karstadt und Saturn in Bremerhaven

Bremerhaven Für Karstadt in Bremerhaven gibt es keine Zukunft mehr. Das hat die Stadt Bremerhaven in einem Schreiben mitgeteilt, berichtete „Buten un Binnen“ am Donnerstag. Demnach habe ein Sprecher der Stadtverwaltung das Aus für das Warenhaus bestätigt. Ende 2021 soll Karstadt an dem Standort geschlossen werden. Laut dem Bericht sollen die 70 Beschäftigten der Warenhauskette in eine Transfergesellschaft überführt werden. Die Vorbereitungen dazu laufen bereits.

Auch für die Elektronikkette Saturn gibt es in Bremerhaven keine Zukunft. Laut dem Bericht habe es auch hier keine Einigung zu einem Weiterbetrieb gegeben. Was mit den 40 Mitarbeitern geschehen soll, ist noch unklar. Für die Stadt, die ohnehin mit Leerständen zu kämpfen hat, ist das ein weiterer Tiefschlag.