Kritik an „Nordsee“ von NGG

Bremerhaven Für Aufsehen in Arbeitnehmerkreisen sorgt offenbar eine Art „Beförderungswelle“ bei der Gastronomie-Kette „Nordsee“ (Bremerhaven): Diese „behindere die aktuelle Betriebsratswahl, indem sie mehr als die Hälfte der Betriebsräte entgegen aller gesetzlichen Bestimmungen zu so genannten leitenden Angestellten erklärt“ habe, teilte die Gewerkschaft NGG vom Hauptsitz in Berlin aus mit. „Mit diesem üblen Taschenspielertrick wolle Nordsee „erfahrene Betriebsräte loswerden“, vermutet der stellvertretende NGG-Vorsitzende Guido Zeitler laut einer Mitteilung.

Brisant sei: Leitende Angestellte könnten nicht zum Betriebsrat gewählt werden.