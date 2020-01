„Nordsee“ weiter in Bremerhaven?

Bremerhaven Die Zen­trale der Restaurant-Kette „Nordsee“ könnte möglicherweise doch in Bremerhaven bleiben. Wie der „Weser-Kurier“ am Donnerstag berichtete, habe die Geschäftsleitung entschieden, die Verwaltung mit ihren 120 Mitarbeitern in der Seestadt nicht zu schließen. Stattdessen soll dem Bericht zufolge der zweite Verwaltungssitz von „Nordsee“ in Düsseldorf geschlossen werden. Hiervon wären rund 40 Mitarbeiter betroffen, denen aber Arbeitsplätze in Bremerhaven angeboten worden seien.