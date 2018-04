Bremerhaven /Oldenburg Fahnder haben ein auf das Einschleusen von Ukrainern und Moldawiern und deren illegale Beschäftigung auf Baustellen in Norddeutschland versiertes Netzwerk ausgehoben. Rund 850 Beamte durchsuchten am Mittwoch Wohnungen, Baustellen und Unterkünfte in Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein, wie Zoll und Bundespolizei mitteilten.

Schwerpunkt der Aktion war Bremerhaven, wo die für die Machenschaften verantwortliche Firma ihren Sitz hat. Gegen das Unternehmen erwirkte die Staatsanwaltschaft Stade einen Vermögensarrest in Höhe von einer Million Euro.

Das Netzwerk soll die Bauarbeiter als Arbeitskräfte litauischer Unternehmen ausgegeben und mit gefälschten Identitätskarten verschiedener EU-Länder ausgestatten haben. Dadurch sollte bei Kontrollen ein ordnungsgemäßer Eindruck entstehen. Tatsächlich entstand den deutschen Sozialkassen ein Schaden in Millionenhöhe.

Gegen den 36 Jahre alten deutschen hauptbeschuldigten Bauunternehmer und sieben Mitbeschuldigte wird wegen des Verstoßes gegen das Ausländerrecht, das Vorenthalten und Veruntreuen von Sozialversicherungsbeiträgen sowie gewerbsmäßiger Urkundfälschung ermittelt.

Auch in der Stadt Oldenburg gab es im Zuge dieser Razzia mehrere Intensivkontrollen auf Baustellen – offenbar mit großem Erfolg. Zahlreiche ausländische Arbeiter wurden von Zollbeamten und Bundespolizisten gestellt.