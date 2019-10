Kreuzfahrtriese braucht weitere Testfahrt

Bremerhaven /Papenburg Das neue Kreuzfahrtschiff „Norwegian Encore“ muss vor der Auslieferung Ende Oktober noch einmal zu Tests hinaus auf die Nordsee. Die zusätzliche Testfahrt werde etwa eineinhalb Tage dauern, sagte Florian Feimann, Sprecher der Meyer Werft, am Dienstag in Papenburg. Es gehe darum, die Einstellungen der Schiffaggregate unter bestimmten Bedingungen zu erproben. Für den 333,4 Meter langen Ozeanriesen der Norwegian Cruise Lines werde es die dritte Einstellungsfahrt sein, sagte er.

„Das Schiff ist praktisch fertig. Ende des Monats übergeben wir an den Reeder“, sagte Feimann. In Bremerhaven findet die Endausrüstung der „Norwegian Encore“ statt. Am 31. Oktober soll die Reederei das Schiff übernehmen.