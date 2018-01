Sanierung der „Gorch Fock“ wird noch teurer

Bremerhaven Die Reparatur des Segelschulschiffs der Bundesmarine, „Gorch Fock“, wird teurer als geplant. Die Werft habe „für die weitere, zeitgerechte Instandsetzung einen finanziellen Mehrbedarf“ angemeldet, sagte ein Sprecher des Bundesamts für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr in Koblenz am Dienstag. Die Bundeswehr prüfe aktuell die Forderung. „Erst anschließend wird eine Entscheidung getroffen.“ Das Schiff wird in der Bremerhavener Bredo Werft für rund 75 Millionen Euro komplett saniert. Vor allem die Rumpfbeplankung muss erneuert werden. Nach Informationen der „Kieler Nachrichten“ könnte die Summe auf mehr als 100 Millionen Euro steigen.