Bremerhaven Das Windenergie-Industrienetzwerk WAB (Bremerhaven) verliert seinen Geschäftsführer. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, verlässt Andreas Wellbrock das Netzwerk, an dessen Spitze er drei Jahre stand, zum 31. Mai auf eigenen Wunsch. Die WAB-Vorstandsvorsitzende Irina Lucke dankte ihm für seinen Einsatz und kündigte an, dass der Vorstand „sehr zügig“ eine geeignete Nachfolge finden wolle.