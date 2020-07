Eu-Strategie: Europäische Landwirtschaft soll grüner werden

Brüssel /Berlin Europa soll klimafreundlicher werden. Genauer: Bis 2050 sollen netto keine Treibhausgasemissionen mehr freigesetzt werden. So sieht es der „Green Deal“ (grüne Übereinkunft) der EU-Kommission vor. Erreicht werden soll eine moderne, ressourceneffiziente und wettbewerbsfähige Wirtschaft. Vorgestellt wurden hierfür kürzlich eine Biodiversitäts- und eine Farm-to-Fork-Strategie (vom Erzeuger zum Verbraucher). Im Mittelpunkt steht die Landwirtschaft – das EU-Vorhaben bringt die Landwirte auf die Palme.

Nach der EU-Strategie sollen mindestens 30 Prozent der Landfläche in der EU stärker geschützt werden, davon zehn Prozent mit strengen Schutzvorgaben. Zur „Umkehr“ des Insekten- und Vogelartensterbens soll der Einsatz von chemischen und hochriskanten Unkrautvernichtungsmitteln (Pestizide) bis 2030 jeweils um 50 Prozent verringert werden. Der Gebrauch von Dünger soll um mindestens 20 Prozent, der Verkauf von Antibiotika und anderer Wirkstoffe, etwa für Nutztiere und Aquakulturen, sogar um 50 Prozent zurückgehen. 25 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche soll ökologisch bewirtschaftet werden (Stichwort: bio). Und mindestens zehn Prozent der Agrarflächen sollen wieder mit Landschaftselementen mit großer Vielfalt gestaltet werden.

Für den Präsidenten des Deutschen Bauernbundes, Joachim Rukwied, sind die Pläne „ein Generalangriff auf die gesamte europäische Landwirtschaft“. Allgemeine politische Reduktionsziele für Pflanzenschutzmittel und andere Betriebsmittel seien kontraproduktiv. „Die Konsequenz wäre eine zunehmende Abwanderung der europäischen Lebensmittelproduktion in Drittstaaten und vor allem die Aufgabe einer großen Zahl an landwirtschaftlichen Betrieben in der EU“, so der Bauernpräsident.

Rukwied betont, dass die Bauern den Weg zu einer umweltfreundlichen Landwirtschaft weitergehen wollen. Neue Auflagen seien aber der falsche Weg. Die ambitionierten Ziele des „Green Deal“ seien nur mit Kooperationen erreichbar.

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) stellt sich an die Seite von Rukwied. „Umwelt-, Arten- und Klimaschutz muss wirtschaftlich tragfähig sein für die europäische Landwirtschaft. Wichtig ist, dass theoretische Anforderungen in Einklang gebracht werden mit der Praxis und dem Arbeitsalltag auf den Höfen. Denn die Kernaufgabe der Landwirtschaft ist, Nahrungsmittel zu produzieren. Die ausreichende Verfügbarkeit unserer Grundnahrungsmittel und die Ernährungssicherung in der EU und global müssen stets im Vordergrund stehen. Und das wird immer Umwelteinflüsse haben.“ Die Last müsse gleichmäßig verteilt werden. Die Verantwortung für das Erreichen der Ziele dürfe nicht allein bei einer Branche abgeladen werden, so Klöckner.