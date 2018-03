Brüssel /Bremen /Oldenburg Fünf deutsche Regionen haben es in ein EU-Rangliste unter die 19 Gebiete mit dem höchsten Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf geschafft. In Hamburg, Oberbayern, Stuttgart, Darmstadt und Bremen lag der in Kaufkraftstandard ausgedrückte Wert 2016 mindestens 55 Prozent über dem EU-Durchschnitt, wie aus jetzt veröffentlichten Zahlen des Europäischen Statistikamts in Luxemburg hervorgeht. Zum Regierungsbezirk Darmstadt zählen Frankfurt am Main und Wiesbaden, zu Oberbayern gehören unter anderem München und Ingolstadt.

An der Spitze der EU-Liste stehen die Region Inner London-West (611 Prozent des EU-Durchschnitts), Luxemburg (257) und Southern & Eastern (Irland/217). Hamburg liegt auf Platz 4 (200), Oberbayern auf 8 (177) und Stuttgart auf 13 (162), gefolgt von Darmstadt auf Platz 14 (160) und dem hochverschuldeten Bremen (155) auf 16. Auch Weser-Ems liegt mit einem Wert von 108 beim Kaufkraftstandard acht Prozent über dem EU-Schnitt.

Schlusslichter in der EU sind Severozapaden im Norden Bulgariens (29) sowie das französische Überseedepartement Mayotte (33). In Deutschland weist Mecklenburg-Vorpommern (84) den geringsten Wert auf. Von den 21 Regionen mit einem BIP pro Kopf von weniger als 50 Prozent des EU-Durchschnitts liegen je fünf in Bulgarien und Polen, vier in Ungarn sowie je drei in Rumänien und Griechenland.

Die Statistiker wiesen darauf hin, dass Pendler die Wirtschaftsleistung beeinflussen. Sie sei in Regionen, in die viele Pendler strömten, höher als in jenen, aus denen die Pendler kommen. Für die Studie vergleichen die Statistiker den Kaufkraftstandard (KKS) – eine Kunstwährung, bei der Unterschiede zwischen nationalen Preisniveaus herausgerechnet werden.