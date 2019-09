Eine Milliarde Nutzer erreicht

Brüssel Das europäische Satelliten-Navigationssystem Galileo erreicht mittlerweile rund eine Milliarde Smartphone-Nutzer. Die EU-Kommission teilte am Montag mit, dass der „Meilenstein“ auf der Zahl der weltweit verkauften Mobiltelefone, die das System verwenden, basiert. Hinzu kommen in Autos und in Lastwagen eingebaute Geräte wie Notfallortungssysteme oder Fahrtenschreiber.