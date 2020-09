Emissionswerte bei Autos sollen nochmals sinken

Oldenburg

Ringen Um Gebäude In Oldenburg Investor will Haus abreißen – und darf nicht

Was geschieht mit dem Haus an der Heiligengeiststraße 24 in Oldenburg? Die Stadt und ein Investor wollen es abreißen – doch das Landesamt hat es unter Denkmalschutz gestellt. Im Hintergrund wird mit harten Bandagen gerungen.