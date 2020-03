Entlastung für Fluggesellschaften

Ganderkesee

Corona-Pandemie So bereiten sich die Rettungskräfte vor

Das Richtige tun: Feuerwehren, Malteser und DRK müssen auch in der Pandemie weiter arbeiten können. Was die Retter jetzt zum Erhalt ihrer Einsatzsatzfähigkeit unternehmen, zeigt ein Blick in die Gemeinde Ganderkesee.