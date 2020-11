EU erhöht Druck auf Amazon

Brüssel Die Europäische Union erhöht den Druck auf Amazon: Der Onlineversandhändler verstößt gegen EU-Kartellvorschriften, wie die EU-Kommission am Dienstag in einer Beschwerde an das Unternehmen schrieb. Sie wirft dem Unternehmen vor, Daten für unfaire Methoden im Konkurrenzkampf mit Händlern zu nutzen, die auf der Amazon-Plattform aktiv sind. Insbesondere stehen dabei die E-Commerce-Dienste in Frankreich und Deutschland im Fokus, die beiden größten Märkte in der EU.

Seit 2018 prüft die Europäische Union Amazons doppelte Rolle als Marktplatz und Händler. Sie beschuldigt den US-Internetkonzern, nicht-öffentliche Geschäftsdaten systematisch für seine Marktdominanz zu nutzen, „um die normalen Risiken des Wettbewerbs“ zu vermeiden.