EU informiert über chaotischen Brexit

Brüssel Die EU treibt die Vorbereitungen für einen chaotischen Brexit weiter voran. Die EU-Kommission veröffentlichte neues Informationsmaterial für Bürger. In diesem ist beschrieben, was im Fall der Fälle bei Reisen ins Vereinigte Königreich beachtet werden muss. Für Bürger mit speziellen Fragen steht zudem eine kostenlose Telefon-Hotline (00800 6789 1011) bereit. Für Großbritannien-Reisen wird in dem Informationsmaterial etwa darauf hingewiesen, dass wieder Zusatzkosten für die Handynutzung anfallen könnten.