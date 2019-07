EU-Kandidat für IWF-Spitzenjob

Brüssel Frankreich drängt auf eine rasche Einigung auf einen europäischen Kandidaten für die Neubesetzung des Chefpostens beim Internationalen Währungsfonds. Eine schnelle Entscheidung sei nötig, sagte Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire am Montag beim Treffen der Eurofinanzminister in Brüssel. Er hoffe, dass es einen gemeinsamen Kandidaten geben werde, mit „Erfahrung und Solidität“. Die derzeitige IWF-Chefin Christine Lagarde soll im November an der Spitze der Europäischen Zentralbank EZB antreten.