EU: Rekord an Barrieren für Handel

Brüssel Die EU beklagt eine Rekordzahl an internationalen Handelsbarrieren. Im vergangenen Jahr seien in Drittstaaten 45 neue Maßnahmen in Kraft getreten, teilte die EU-Kommission am Montag mit. Die Gesamtzahl ungerechtfertigter Handels- und Investitionshemmnisse belaufe sich damit auf 425, was einem neuen Rekordhoch entspreche. EU-Unternehmen entstünden dadurch Schäden in Milliardenhöhe.

Als ein Beispiel nannte die Brüsseler Behörde die US-Sonderzölle auf Stahl- und Aluminiumexporte. Zugleich betonte sie, dass die meisten Handels- und Investitionshemmnisse von China und von Russland zu verantworten seien. So zählte die EU zuletzt rund 37 problematische Maßnahmen Chinas und 34 Russlands. Insgesamt hatten 2018 nach EU-Angaben 59 Staaten Barrieren in Kraft.

„Protektionismus ist im Außenhandelsgeschäft weiterhin auf dem Vormarsch“, kritisierte DIHK-Präsident Eric Schweitzer. Das spürten international tätige deutsche Unternehmen deutlich, schließlich hingen ein Viertel der Jobs vom Welthandel ab.